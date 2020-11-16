Кто и что получит в наследство от Армена Джигарханяна

Стало известно, кто стал наследником актера Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября в Москве от отказа почек.
Согласно завещанию артиста, его единственным наследником является приемный сын Степан. Детали завещания раскрыл источник ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что раскрывает эту информацию с целью "раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства". "Единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан", — подчеркнул он, добавив, что "никаких других наследников нет".
Источник добавил, что ранее у Джигарханяна было другое завещание, составленное на имя его бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской, однако впоследствии артист отменил его.
По данным "Комсомольской правды", Джигарханян владел частью трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке в Москве, общая стоимость которой составляет около 327 тысяч евро. Отмечается, что квартира досталась актеру от московских властей, впоследствии он ее приватизировал, а по итогам развода с Татьяной Власовой поделил с бывшей супругой недвижимость пополам. Позже он продал свою половину квартиры, а часть денег с продажи по доверенности со счета артиста сняла его следующая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Впоследствии бизнесмен, купивший часть квартиры у Джигарханяна, вернул актеру эту собственность, и теперь пытается взыскать с Цымбалюк-Романовской снятые со счета деньги с продажи.
Также Джигарханян владел однокомнатной квартирой площадью 54 квадратных метра в Красногвардейском районе, ее стоимость составляет около 55 тысяч евро.
За последние годы Армен Джигарханян попадал в больницу несколько раз, в том числе оказывался и в реанимации. Его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время одной из госпитализаций в 2018 году он впал в кому. Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября. Причиной смерти артиста стал отказ почек. Его похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.