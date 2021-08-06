Кто разбогател в пандемию? Forbes рассказал о доходах звезд российского шоу-бизнеса

Российский журнал Forbes назвал двадцатку российских звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Лидером списка оказался Сергей Шнуров, чей гонорар за один частный концерт или корпоратив, по разным данным, составляет 150-300 тысяч долларов и выше.

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Как отмечается в материале издания, если бы не запрет на массовые мероприятия, участники рейтинга заработали бы больше в среднем на 12,5%.

Поясняется и методика подсчета: общий объем гонорарных выплат с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года без учета выплат музыкантам, продюсерам, агентам, юристам и т.д. Учитывались только доходы, полученные артистами за счет эксплуатации своего таланта (у многих помимо гонораров есть и разного рода бизнес). При составлении рейтинга были использованы данные самих участников списка и независимых аналитиков, а также сведения о гастрольном графике, рекламных контрактах и т.п.

Во вторую десятку рейтинга вошли (в порядке возрастания доходов): Юлия Зиверт - 3,1 млн долларов, Валерий Меладзе - 3,2 млн, Максим Галкин - 3,4 млн, Стас Михайлов - 3,6 млн, Дмитрий Нагиев - 4,3 млн, Ксения Собчак - 4,4 млн, Александр Ревва - 4,4 млн, Сергей Лазарев - 4,4 млн, Николай Басков - 4,5 млн, Сергей Жуков ("Руки вверх!") - 5 млн.