View this post on Instagram

Ну, здравствуй, плюс 1 годик моей жизни!🤗 ⠀ Никогда не писала большие посты в день своего рождения, но сегодня очень захотелось это сделать🙏🏼 ⠀ Вы знаете, друзья, именно этот мой личный год, цифрой отсчета которого является 25 июля 2019-го, оказался самым насыщенным, где-то сложным, а где-то невероятно счастливым и наполненным яркими незабываемыми эмоциями🤩 ⠀ Хочу сегодня быть с вами максимально честной... ⠀ Я знаю, всех вас интересует тот скандал, который внезапно свалился на мою голову. Это нормально. СМИ всегда умели ловко привлечь внимание своими удивительными историями. Верите вы мне или нет, но в мире существует масса обстоятельств перед которыми ты становишься бессилен. ⠀ Чтобы вы понимали, я, как и обещала, рассказала свою историю с первой до последней минуты Первому федеральному каналу. Это случилось ещё в феврале. Рассказала все, что меня беспокоило, рассказала, почему я, разбиралась, терпела бесконечные походы по телеканалам определенных личностей, которые посчитали необходимостью стать экспертами и высказываться обо мне в утвердительной форме, будучи со мной даже не знакомыми, ждала судебного заседания долгих четыре месяца, проглатывала хамское отношение СМИ и постоянные мерзкие заголовки, злилась на них за то, что никакие официальные документы, в плоть до справки о том, что я ничего не употребляла, они так ни разу и не озвучили. И, что самое главное, после долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, и стал тем, кто устроил для меня это адское время... ⠀ Но программа так и не вышла. Я думаю, вы сами догадываетесь почему. Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было словно в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал. Это лишь догадки, но слишком много обстоятельств, которые заставили так думать. ⠀ Почему я выбрала именно Первый канал из всех, кто обрывал телефон и приглашал меня рассказать именно им? Потому, что это один из главных каналов, которым я доверяю, и, которому, уверена, вы бы точно поверили. Мне хотелось справедливости. ⠀ ‼️ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ⤵️

A post shared by Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official) on Jul 24, 2020 at 11:40pm PDT