Кудрявцева впервые появилась на публике после срочной операции

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантов перед новым годом. Теперь знаменитость вернулась домой и даже начала выходить в свет.

Кудрявцева пришла посмотреть новое шоу Евгения Плющенко "Золушка". Телеведущая взяла с собой на ледовый спектакль годовалую дочку Машу.

Ребенок не слишком разбирается в хитросплетениях сюжета знаменитой сказки, а вот Лере спектакль оценила по достоинству. Звезда активно постила сториз в своем "Инстаграме" во время шоу. После спектакля Лера сфотографировалась вместе с Евгением Плющенко на ледовой арене и поделилась снимком с поклонниками.

Ранее Лера Кудрявцева обнародовала кадры, на которых представила грудные импланты, 15 лет обеспечивавшие ей аппетитные формы. Многих поклонников эти фото довели, судя по комментариям, буквально до тошноты.

Психолог Анна Хныкина прокомментировала действия Леры Кудрявцевой. По ее мнению, это хороший знак. Дескать, телеведущая воспринимает себя такой, какая есть.