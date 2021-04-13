Купить не получилось. Ольга Бузова не будет вести обновленный "Дом-2"
Foto: instagram.com/buzova86

19 апреля на российские телеэкраны возвращается одно из популярнейших и самых скандальных шоу "Дом-2", которое "переехало" на телеканал "Ю". Однако Ольги Бузовой, которая вела реалити на протяжении 12 лет, там не будет, пишет StarHit.

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Как отмечает издание, ссылаясь на собственные источники, новые владельцы программы не смогли купить самую известную его экс-участницу и ведущую.

"Оля — это прямая ассоциация с "Домом-2" на ТНТ, ведь именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является, — цитирует своего инсайдера StarHit. — Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов, но вести "Дом-2" на чужом канале — уже совершенно другая ситуация".

По слухам, Бузову пытались удержать на ТНТ деньгами - якобы ей заплатили 30 миллионов рублей (326 тыс. евро), однако, по информации издания, это не так. Дело вовсе не в деньгах, а в том, что Бузовой пообещали, что под нее на ТНТ сделают еще не одну программу.

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Ольга Бузова реалити-шоу "Дом-2"
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