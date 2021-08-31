Куршевель для русских и апартаменты в Майами: сколько стоит недвижимость российских звезд

В то время как одни российские звезды платят огромные деньги за отдых в дорогих отелях и виллах, другие проводят свой отпуск в собственных домах у моря. В прошлом году из-за закрытых границ многим не удалось выехать за пределы России, но этим летом некоторым все-таки удалось отдохнуть в своих заграничных домах и квартирах.

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Сколько стоит домик у Средиземного моря и апартаменты в "Башнях Трампа" в Майами, рассказывает "Комсомольская правда".