1 5
Болгария. Гузеева, Бабкина и Лолита
Куршевель для русских и апартаменты в Майами: сколько стоит недвижимость российских звезд
Foto: Instagram.com/ngbabkina/koroleva__star/miamiofficialpage

В то время как одни российские звезды платят огромные деньги за отдых в дорогих отелях и виллах, другие проводят свой отпуск в собственных домах у моря. В прошлом году из-за закрытых границ многим не удалось выехать за пределы России, но этим летом некоторым все-таки удалось отдохнуть в своих заграничных домах и квартирах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сколько стоит домик у Средиземного моря и апартаменты в "Башнях Трампа" в Майами, рассказывает "Комсомольская правда".


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 5
Болгария. Гузеева, Бабкина и Лолита

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

1

Source

DELFI Showtime

Tags

Анжелика Варум Евгений Миронов Ирина Аллегрова Леонид Агутин Лера Кудрявцева Лолита Милявская Наташа Королева Филипп Киркоров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Снова в школу!
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего