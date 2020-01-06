29 декабря в Москве простились с главой театра "Современник" Галиной Волчек. Галина Борисовна тяжело болела и последние дни провела в реанимации Боткинской больницы.

Главным наследником Волчек стал ее сын от брака с Евгением Евстигнеевым - 58-летний Денис Евстигнеев.

Известно, что худрук "Современника" являлась собственницей элитных столичных апартаментов площадью в 75 квадратных метров. По самым скромным меркам, стоимость этого жилья составляет около 30 миллионов рублей (почти 440 тысяч евро). Помимо, этого, Волчек владела участком и особняком в закрытом коттеджном поселке Одинцовского района — его для нее приобрел сын. Цена недвижимости достигает на сегодняшний день 15 миллионов (217 тысяч евро).

"Этот дом мне построили дети — Денис и его жена Катя, которые зарабатывают существенно больше, чем я. Понимаете, их желание сделать это для меня — очень приятно и дорого. Причем они сконструировали его сами", — с нескрываемой гордостью рассказывала Галина Борисовна.

К слову, режиссер могла себе позволить жить на широкую ногу. В ее гараже стоит роскошный Lexus LS500 за пять миллионов рублей (72 тысячи евро). Только за прошлый год доход худрука, по сообщению "Комсомольской правды", составил около 16 миллионов рублей (230 тысяч евро). Но она прекрасно помнила о тех временах, когда приходилось едва сводить концы с концами, поэтому старалась бережно относиться к деньгам.

"За кино, когда снималась, не платили таких денег, как сейчас — я получала копейки. Но вовсе не жалуюсь. Жила всегда нормально, средств на все хватало, но тем не менее больших финансовых возможностей у меня никогда не было. Несмотря на то, что много спектаклей ставила за границей, и за это платили вполне прилично. Но ведь тогда львиную долю отнимали", — вспоминала режиссер.

А так сказать творческое наследие, пост художественного руководителя театра "Современник", получил руководитель Центра им. Мейерхольда Виктор Рыжаков. Он приступил к обязанностям вчера.