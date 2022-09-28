Квартиры в Москве, Юрмале и Дубае: кому достанется наследство Бориса Моисеева

27 сентября стало известно о смерти российского исполнителя Бориса Моисеева. Всего день спустя СМИ уже задаются вопросом, кому же достанется наследство певца.

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Согласно российским СМИ, у Бориса Моисеева были три квартиры - в Москве, Юрмале и Дубае.

Дорого обставленная 120-метровая студия на Садовом кольце была в свое время перестроена из "трешки". Не исключено, что она достанется директору артиста Сергею Гороху. По крайней, сам два года назад утверждал, что певец предлагал ему оформить договор пожизненной ренты. Сам Моисеев эту информацию не комментировал.

Также он не давал комментариев, когда в прессе появились публикации о том, что исполнитель решил подарить юрмальскую квартиру Кристине Орбакайте. Его директор тогда заявил, что ничего об этом не знает.

Также в собственности Бориса Моисеева была квартира-студия в Дубае площадью 115 квадратных метров, расположенная на 102-м этаже небоскреба.

Известно, что на наследство могут претендовать братья артиста - Маркс Толчкач и Леонид, причем со вторым он почти не общался.

По словам юриста Юрия Шеля, именно братья могут унаследовать недвижимость в равных долях, но лишь в том случае, если нет наследников первой очереди или завещания. "Известно, что Борис Моисеев долго болел, но был дееспособным, поэтому он мог его составить. В таком случае наследство получит человек, указанный в завещании", - заявил Шель. При этом юрист не исключает возможности оспорить документ с привлечением медэкспертов и нотариуса, если братья будут сомневаться в дееспособности артиста в момент составления завещания. "При подобном развернется настоящая битва", - считает он.