Лайма Вайкуле: канал "Дождь" в Латвии нужен, и правительство должно это понять

Певица Лайма Вайкуле дала интервью телеканалу "Дождь", в котором выразила поддержку его деятельности, сообщает Delfi Izklaide.

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Телеканал "Дождь" сейчас находится под перекрестным огнем мнений в связи с заявлениями журналиста Алексея Коростелева о призыве на помощь российской армии. Вайкуле считает, что журналист допустил серьезную ошибку, но это не повод срывать работу "ТВ Дождь".

По словам журналиста "Дождя" Анны Монгайт, канал долгое время безуспешно приглашал Вайкуле для интервью, но после скандала с заявлениями Коростелева певица сама инициировала разговор, так как хочет выразить поддержку работе канала в Латвии.

"Очень грустно, что случился такой удар. Каждый человек может ошибаться, но это не повод для меня менять свое мнение о "Дожде". Вы терпели столько лет, всегда говорили правду и вот такой инцидент. Ужасно, что так произошло. Он [Коростелев] ошибся, он понимает свою ошибку. Или нет, неважно", — сказала артистка.

Лайма Вайкуле является давней поклонницей этого телеканала и обрадовалась, узнав, что он будет транслироваться из Латвии. Она говорит, что если бы была президентом Латвии, то выдала бы всем талантливым людям для эмиграции "зеленую карту", как в Америке.

"Дождь" нужен Латвии, потому что у нас много русскоязычных. Люди могут получать качественную и честную информацию", — полагает певица и добавляет, что в России сейчас проблемы со слухом, потому что "они сошли с ума".

"Я очень надеюсь, что правительство в Латвии понимает, что "Дождь" нам нужен", — считает Вайкуле.

При этом она указывает, что никакая другая страна не должна иметь никакого отношения к тому, какие решения принимает Латвия, например, в отношении памятников оккупации или по закрытию границ для прибывающих из России.

В интервью Вайкуле также сообщила, что прекратила свой бизнес в России и ценит твердую позицию своей подруги Аллы Пугачевой в отношении того, что происходит в РФ. Она также отдает дань уважения покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву, но не оплакивает сам Советский Союз.