Лайма Вайкуле оплатит похороны звездного стилиста Шевчука
Foto: LETA

Певица Лайма Вайкуле организует прощание со звездным стилистом Александр Шевчуком и оплатит его похороны, сообщает StarHit со ссылкой на представительницу артистки Екатерину Лазареву.

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В компании Лаймы Вайкуле Шевчук работал арт-директором. "Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они — пока этот вопрос открыт. Есть определенные сложности с транспортировкой тела из-за коронавируса", — уточнила Лазарева.

Александр Шевчук работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте, многими другими звездами, был стилистом в проектах "Ледниковый период", "Фабрика звезд", "Две звезды" и др.

О смерти 54-летнего Шевчука стало известно 25 января. СМИ сообщают, что причиной смерти стал перитонит.

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