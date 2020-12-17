Латвийская певица Лиене Грейфане задумалась о переезде в Сочи

Латвийская певица и режиссер Лиене Грейфане, которая уже несколько лет живет в Москве, задумалась о переезде в Сочи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эта идея зародилась у Лиене после отдыха на берегу Черного моря, куда она отправилась с мужем Игорем и младшим сыном Кристофером. В социальных сетях Грейфане с восторгом отзывалась о Сочи, сообщив, что ее семья обсуждает возможность сменить место жительства.

"Влюбились в Сочи, думаем о переезде. Пальмы, свежий морской воздух, тепло, горы. До Москвы слетать нет проблем. Для Кики уже нашли частную школу. Что вы думаете об этом? Как вам наш план?" - написала Лиене.

Напомним, Грейфане переехала в Москву в 2016 году, поступив учиться на отделение режиссуры во ВГИК. Вместе с ней там живут муж Игорь и их общий сын Кристофер. Старший ребенок Себастьян Матиас живет в США со своим отцом Артисом Бронушсом. По словам Грейфане, мальчик, скорее всего будет жить в Америке, так как в России ему не нравится, а в Риге нет ни папы, ни мамы.