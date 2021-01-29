Латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс стал отцом

У латвийского хоккеиста Земгуса Гиргенсонса, играющего в НХЛ, и его жены Кэти 25 января родилась дочка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях. "Маленькие ножки уже оставили огромный след в наших сердцах, - написал Гиргенсонс под снимком малышки в Instagram. - Добро пожаловать, Хедли Мара Гиргенсоне! Ты будешь очень любима".

Он также посвятил трогательные слова супруге: "Моя жена заслужила медаль за то, что этот ангел пришел в нашу жизнь".

О скором пополнении в семье хоккеиста стало известно осенью прошлого года, когда он опубликовал в соцсетях снимок УЗИ, сообщив, что они с Кэти ждут девочку.

Гиргенсонс и его супруга вместе 9 лет, а поженились летом 2019 года, устроив пышную свадьбу.