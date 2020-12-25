Латвийское радио будет транслировать 85 часов музыки Раймонда Паулса подряд

В честь 85-летия Раймонда Паулса в эфире Latvijas Radio 2 будет звучать 85 часов музыки композитора подряд. Об этом сообщает LETА со ссылкой на информацию LR2.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Музыкальный марафон Маэстро" пройдет с 9 до 12 января. В эфире радио кроме музыки Паулса будут выступать известные в Латвии люди, которые расскажут о том, что для них значат песни Маэстро.

К поздравлениям могут присоединиться все желающие. На WhatsApp по номеру 27834559 до 3 января можно прислать аудиорассказ о том, что лично для вас значит та или иная песня Паулса. Не забудьте указать свое имя, которое озвучат в эфире ведущие.