Латвийское радио будет транслировать 85 часов музыки Раймонда Паулса подряд
Foto: F64

В честь 85-летия Раймонда Паулса в эфире Latvijas Radio 2 будет звучать 85 часов музыки композитора подряд. Об этом сообщает LETА со ссылкой на информацию LR2.

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"Музыкальный марафон Маэстро" пройдет с 9 до 12 января. В эфире радио кроме музыки Паулса будут выступать известные в Латвии люди, которые расскажут о том, что для них значат песни Маэстро.

К поздравлениям могут присоединиться все желающие. На WhatsApp по номеру 27834559 до 3 января можно прислать аудиорассказ о том, что лично для вас значит та или иная песня Паулса. Не забудьте указать свое имя, которое озвучат в эфире ведущие.

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