Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Российский рэпер Тимати стал жертвой пранка в своей бургерной в Лос-Анджелесе, организованного бизнес-партнером.

Тимати сам разместил видео в сети в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мой Русский корешок @igorzag сдал меня и позвал @kingvitaly что бы тот организовал и снял со мной пранк, пока я был в ЛА. Я надо сказать не сразу понял что вообще происходит, тк в штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. По этому скажу честно, сек на 30 у него вышло, факт )) после я просто пытался понять кто там орет с акцентом из под маски 🤣🤣🤣 ? Тупняк редкий )) Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... ты б на 3е сутки только понял что мы шутим 🤣🤣🤣

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 22 Дек 2019 в 5:12 PST

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Тимати

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
RIEKSTKODIS Смотреть

ЩЕЛКУНЧИК
Operetes Jaungada koncerti Franz Lehar+ Смотреть

Новогодние концерты оперетты Франц Легар
balets RIEKSTKODIS / Maskavas teātris KLASISKAIS BALETS Смотреть

балет Щелкунчик/ Московский театр «Классический балет»
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
PUTNU OPERA Смотреть

ПТИЧЬЯ ОПЕРА
AMERIKĀŅU KALNIŅI - Maskavas valsts teātra ĻENKOM pirmizrāde Смотреть

Американские горки - Московский театр «ЛЕНКОМ»
Рождественский фестиваль 2019 Смотреть

Рождественский фестиваль 2019
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA Смотреть

Венский Штраус-фестиваль оркестр
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form