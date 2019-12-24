Российский рэпер Тимати стал жертвой пранка в своей бургерной в Лос-Анджелесе, организованного бизнес-партнером.
Тимати сам разместил видео в сети в Instagram.
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Мой Русский корешок @igorzag сдал меня и позвал @kingvitaly что бы тот организовал и снял со мной пранк, пока я был в ЛА. Я надо сказать не сразу понял что вообще происходит, тк в штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. По этому скажу честно, сек на 30 у него вышло, факт )) после я просто пытался понять кто там орет с акцентом из под маски 🤣🤣🤣 ? Тупняк редкий )) Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... ты б на 3е сутки только понял что мы шутим 🤣🤣🤣