Лечение идет непрерывно. У Михаила Горбачева серьезные проблемы со здоровьем
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

СМИ сообщают, что у первого и единственного президента СССР серьезные проблемы с почками. Появилась информация, что состояние Михаила Горбачева ухудшилось.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

91-летний Горбачев испытывает проблемы с почками, из-за этого ему приходится постоянно ездить на гемодиализ. Источник сообщает, что политику становится хуже. Точный диагноз не сообщается, но известно — уже год политик находится под пристальным присмотром врачей. "Время от времени Горбачеву делают очистку крови", — говорит источник из московской клиники.

В Горбачев-фонде отказались комментировать сообщения об ухудшении здоровья экс-президента СССР. По словам пресс-секретаря фонда Владимира Полякова, заболевание Горбачева связано с его возрастом, что же касается конкретно гемодиализа — эта процедура стала необходимой для Михаила Сергеевича уже несколько лет назад, лечение идет непрерывно, сообщает телеканал "360".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике