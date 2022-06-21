Лечение идет непрерывно. У Михаила Горбачева серьезные проблемы со здоровьем

СМИ сообщают, что у первого и единственного президента СССР серьезные проблемы с почками. Появилась информация, что состояние Михаила Горбачева ухудшилось.

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91-летний Горбачев испытывает проблемы с почками, из-за этого ему приходится постоянно ездить на гемодиализ. Источник сообщает, что политику становится хуже. Точный диагноз не сообщается, но известно — уже год политик находится под пристальным присмотром врачей. "Время от времени Горбачеву делают очистку крови", — говорит источник из московской клиники.

В Горбачев-фонде отказались комментировать сообщения об ухудшении здоровья экс-президента СССР. По словам пресс-секретаря фонда Владимира Полякова, заболевание Горбачева связано с его возрастом, что же касается конкретно гемодиализа — эта процедура стала необходимой для Михаила Сергеевича уже несколько лет назад, лечение идет непрерывно, сообщает телеканал "360".