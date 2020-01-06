Леди Гага рассказала о пережитых изнасилованиях
Foto: Vida Press

Певица Леди Гага рассказала о тяжелом психическом состоянии, которое она испытала после серии изнасилований в 19 лет. Об этом стало известно во время ее интервью Опре Уинфри, пишет The Independent.

В частности, артистка обсудила пережитое пост-травматическое расстройство (ПТСР), которым страдала на протяжении нескольких лет. "Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19, (...) и я долго ничего не делала с этой травмой", — рассказала Леди Гага. Она подчеркнула, что страдала от ПТСР во время туров, когда уже стала известной.

Певица не стала уточнять, кто надругался над ней, отметив, что это был знакомый человек.

The Independent указывает, что ранее Леди Гага прекратила сотрудничество с музыкантом Ар Келли (R Kelly). Причиной стали обвинения и арест: его подозревали в нескольких случаях половых преступлений над женщинами.

В начале ноября 2019-го певица опровергла слухи о своем романе с актером Брэдли Купером. "Если честно, я думаю, что пресса очень глупа. Мы создали любовную историю. Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь. (...) Мы продумали все, это было разыграно как представление", — призналась она.

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