Леди Гаге вернули похищенных собак

Американской актрисе и певице Леди Гаге вернули двух собак Коджи и Густава, похищенных у помощника артистки. Об этом в Twitter сообщил полицейский департамент Лос-Анджелеса, передает РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с ее представителями", — говорится в сообщении.

Издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что французских бульдогов вернула женщина, которая нашла питомцев. В издании подчеркнули, что животные не пострадали.

О том, что Коджи и Густав пропали, Леди Гага сообщила накануне в своем Instagram. В посте она пообещала заплатить $500 тыс. (414 тыс. евро) за безопасное возвращение питомцев. Как сообщает TMZ, собаки были похищены, когда их выгуливал помощник Гаги Райан Фишер. Злоумышленники выстрелили ему в грудь и забрали собак. Еще один французский бульдог успел сбежать от похитителей. Его обнаружили рядом с Фишером, который позднее был госпитализирован в тяжелом состоянии, но сейчас его жизни уже ничто не угрожает.