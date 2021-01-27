Голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратился к президенту США Джо Байдену в социальных сетях.

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В открытом письме артист призвал политика к принятию мер по преодолению климатического кризиса.

По его словам, американский лидер имеет возможность стать "климатическим президентом", который уведет человечество от "края пропасти". Кроме того, он положительно встретил решение Байдена по присоединению США к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберет экономическое и расовое неравенство", — написал Ди Каприо.

Публикация за сутки набрала почти полмиллиона "лайков" и более четырех тысяч комментариев.