Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камилой Морроне

47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каиприо расстался с 25-летней моделью Камилой Морроне спустя пять лет отношений, передает Daily Mail.

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Как заверяют инсайдеры, пара распалась еще в начале лета, однако известно об этом стало только сейчас. Судя по всему, знаменитостям удалось разойтись на дружеской ноте. "Между ними нет недопониманий. Все случилось естественно и привело к такому исходу", - утверждают источники.

Многих этот факт не удивляет, ведь Камила Морроне недавно отметила свое 25-летие, в то время как голливудский актер никогда не встречался с женщинами старше 25 лет.

Оба знакомы давно, еще с подросткового возраста Морроне. Впервые она встретила Ди Каприо в 2008 году, когда ей было еще 12 лет. Их познакомил актер Аль Пачино, который, в свою очередь, много лет встречался с матерью Морроне - Люсиль, а ДиКаприо стал другом их семьи.

Романтические отношения между актером и будущей моделью завязались в 2017 году, когда он расстался с другой своей молодой пассией. Пара публично заявила о своих отношениях только в 2018 году. Один из друзей даже сказал, что "Лео никогда так сильно не любил девушку, что даже подумывает о том, чтобы жениться на ней и завести детей". Ни Морроне, ни Ди Каприо пока не прокомментировали разрыв отношений.