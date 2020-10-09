Леонид Агутин претендует на пять номинаций Grammy

Альбом российского музыканта Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист пяти номинаций американской музыкальной премии Grammy, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря артиста Наталию Николенко. Она уточнила, что шорт-лист будет объявлен в декабре 2020 года.

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La Vida Cosmopolita претендует на номинации "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day представлен в "длинном списке" номинаций "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка", а клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории "Лучшее музыкальное видео".

Леонид Агутин выпустил состоящий из 11 песен альбом 27 марта 2020 года. В записи принимали участие артисты из Колумбии, Кубы, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.