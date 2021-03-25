Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs

Российский певец Леонид Агутин высказался о многочисленных слухах в СМИ о его разводе с Анжеликой Варум. Об этом он рассказал журналу "Караван историй".

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Артист отметил, что он и Варум состоят в браке больше 20 лет и не собираются разводиться. При этом Агутин подчеркнул, что слухи об их разводе периодически возникают в течение последних 15 лет.

"Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи", — предположил певец. Он добавил, что их родители тяжело реагировали на первые "разводы", однако потом привыкли к подобным заявлениям СМИ.

В январе текущего года стало известно, что дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум стала гражданкой США. Известно, что Елизавета Варум с детства живет в Соединенных Штатах Америки, где ее воспитывали дедушка, бабушка и дядя по материнской линии.

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Леонид Агутин
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