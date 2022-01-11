Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии

Российского актера Леонида Куравлева госпитализировали, сообщает Starhit. Артист попал в больницу несколько дней назад. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

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У 85-летнего Куравлева были проблемы с дыханием, в связи с чем он сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. "Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление", — отметил источник Starhit в больнице.

При этом в беседе с ТАСС сын актера Василий сказал, что у отца нет COVID-19: "Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные".

В феврале 2021 года сообщалось, что Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими. По словам друзей Куравлева, после гибели супруги Нины Васильевой в 2012 году он окончательно отсек все связи, прекратил отвечать на звонки и стал затворником.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как "Живет такой парень", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". Звание народного артиста он получил в 1977 году.