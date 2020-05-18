Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла слухи о ее увольнении с НТВ из-за нехватки средств на содержание проектов. Знаменитость назвала эту информацию фейком и заявила, что телеканал продолжает работать в обычном режиме.

Один из Telegram-каналов опубликовал новость о том, что в условиях кризиса руководство НТВ якобы закрывает все программы, производством которых занимается продюсер Тимур Вайнштейн. Источник утверждает, что передачи "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись", которые ведет Лера Кудрявцева, прекращают существование.

"Все лето будут показывать повторы. Причина — денег нет, но вы держитесь", — заявил автор новости. Он добавил, что Кудрявцева якобы уйдет с НТВ, забрав с собой права на оба шоу.

В ответ телеведущая опубликовала в Instagram скриншот новости с подписью "Жгите! Больше жгите!". Затем она посвятила фейку пост, в котором объяснила, что не собирается уходить с НТВ.

"Отвечаю на вопрос о том, собираюсь ли я вставать на учет по безработице, — не дождетесь! Завтра у меня съемка моего любимого "Секрета на миллион", а в пятницу — "Звезды сошлись". И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска. Хотела поснимать и в отпуске — все равно никуда не уехать, но нельзя — инфоповоды за лето "протухнут"... Так что в июле хочешь не хочешь, а отдыхать придется, как и всегда в конце телесезона, а в августе снова в бой. "Секрет" и "Звезды" — моя профессиональная любовь навсегда!" — написала Кудрявцева.

Также ведущая записала видеообращение с просьбой прекратить придумывать новости о ее увольнениях.

"Я уже прямо вот обращаюсь, ну хватит фейки писать, ну невозможно уже! То оттуда уволили, то то закрывается, то еще что-то! Ничего не закрывается, все пишем в стандартном режиме", — сказала Кудрявцева. — Ну невозможно это уже, правда, ну хватит придумывать то, чего нет. Откуда вы это все берете?"

В ответ на комментарий о том, что другой известный Telegram-канал также опубликовал новость об увольнении ведущей, она ответила: "Мне нечего сказать. Лгут редиски!" Кудрявцева отреагировала на недоумение подписчицы по поводу ее оправданий, пояснив, что таким образом она "пресекает сплетни". "На заборе тоже много чего написано", — парировала ведущая.