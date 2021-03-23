Лера Кудрявцева попала в реанимацию прямо с работы
Foto: Instagram.com/leratv/

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая была экстренно госпитализирована 22 марта в stories в Instagram назвала причину, по которой она оказалась в реанимации.

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По словам 49-летней ведущей, предварительная причина ее госпитализации — "нервы и стресс". "Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость", — заявила знаменитость.

Кудрявцева рассказала, что ей стало плохо на работе. Телеведущей стало трудно дышать, появилась боль в груди. При этом она подчеркнула, что не падала в обморок. В больнице медики проверили ее сердце, сделали компьютерную томографию легких, обследования показали, что "все в порядке". На 23 марта ей назначено дообследование.

Ранее Лера Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион". "Испугалась я прилично", — написала телеведущая. По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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