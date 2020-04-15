Лера Кудрявцева рассказала о потере третьего ребенка и отселении занудливого мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что потеряла ребенка в 2018 году. По словам телезвезды, ее организм был истощен процедурой ЭКО и сложной беременностью, поэтому она не смогла выносить своего третьего малыша.

"Появились боли в спине, живот тянуло. Я позвонила своему гинекологу и приехала на встречу. Она меня осмотрела и сообщила, что я беременна", — поведала телезвезда во время Instagram-эфира с Тиной Канделаки.

По словам Кудрявцевой, беременность замерла на маленьком сроке — всего два месяца. В тот время ее организм был ослаблен из-за процедуры ЭКО и предыдущей непростой беременности. Она призналась, что случившееся сильно ударило по ее моральному состоянию, но маленькая дочь Маша отвлекала от печальных мыслей, а молодой супруг во всем поддерживал.

Знаменитость подчеркнула, что буквально вымолила дочь. После рождения сына Жана в 1990 году ей долго не удавалось вновь познать радость материнства. Ради своего заветного желания артистка была вынуждена пройти через три попытки ЭКО. "Последствия были серьезными. Очень сильно нарушился гормональный фон. Я два месяца просто бегала по врачам. Знала, что гормоны — плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза", — цитирует Кудрявцеву "Комсомольская правда".

Узнав о беременности, телеведущая приняла решение скрывать свое положение все девять месяцев, поскольку очень боялась, что что-то может пойти не так. "Я прошла жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека", — призналась она.

Напомним, что телеведущая и спортсмен поженились в 2013 году. Пять лет супругам не удавалось завести ребенка, но в 2018 году родилась долгожданная дочь. Для 32-летнего хоккеиста Маша стала первенцем, тогда как Кудрявцева в 19 лет родила сына Жана от барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. "Когда я родила Жаника, то еще сама была ребенком. Поэтому его всегда окружали любимые бабушки. А когда ты в зрелом возрасте рожаешь ребенка… Я не знаю, есть ли большее счастье", — делилась звезда.

В беседе с Канделаки Кудрявцева также рассказала о некоторых чертах характера своего мужа. По ее словам, в вопросах хоккея или каких-то бытовых моментах он бывает занудой. В такие периоды Лера настаивает на временном "отселении" супруга в гостевой домик. Кудрявцева призналась, что в условиях самоизоляции ей часто необходимо побыть наедине со своими мыслями, почитать книгу или посмотреть сериал. К чести спортсмена, он относится с пониманием к потребностям супруги.

"Вообще-то я люблю взрослых и умных мужчин. Но в браке я их не представляю! Все-таки с возрастом появляется определенная доля занудства. И мой, конечно, иногда нудит. Он даже больше старик, чем я старушка. Бывает, всю ночь не спит, думы думает или игры свои пересматривает. Кстати, а где он сейчас?! А вон, лежит на диване", — сказала Кудрявцева, обнаружив супруга в соседней комнате.