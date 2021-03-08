Лера Кудрявцева рассказала, почему рассталась с Сергеем Лазаревым

Телеведущая Лера Кудрявцева спустя 9 лет после расставания с певцом Сергеем Лазаревым объяснила причины их решения.

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Как она рассказала в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!", она хотела иметь семью и детей, а Лазарев был сконцентрирован на заработке и гастролях.

Foto: DELFI

"Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось", — призналась телеведущая.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев расстались в 2012 году после продлившегося четыре года романа.