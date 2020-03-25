Лещенко перевели в реанимацию в больнице для больных коронавирусом
Foto: Mango

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

По словам собеседника, вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови. В настоящее время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остается в реанимационном отделении.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови. В настоящее время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остается в реанимационном отделении.

РекламаЗакрыть

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form