Лещенко перевели в реанимацию в больнице для больных коронавирусом

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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По словам собеседника, вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови. В настоящее время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остается в реанимационном отделении.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови. В настоящее время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остается в реанимационном отделении.