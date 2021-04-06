Sputnik/Scanpix/LETA
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Эстрадный певец Лев Лещенко в эфире программы "Судьба человека" рассказал о том, что перенес четыре инфаркта после коронавируса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

79-летний исполнитель сказал, что перенесенная год назад болезнь до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье. Он признался, что после выписки из больницы слишком часто обращался к врачам, а процесс восстановления для него оказался тяжелым.

"У меня было четыре сердечных приступа! Я попадал на стенокардию мощную!" — заявил Лещенко. Он отметил, что в такие минуты его "кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни". Артист также подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он не собирается отказываться от работы. В ином случае, по мнению певца, депрессии не миновать.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

3

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран