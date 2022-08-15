Лидер группы Metallica Джеймс Хетфилд разводится с женой после 25 лет брака

Лидер американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд разводится с женой Франческой, с которой прожил в браке почти 25 лет, сообщают таблоиды США. Брак Хэтфилдов фактически распался в начале этого года, но теперь официальные документы о разводе были поданы в суд Колорадо.

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59-летний музыкант сам подал документы на развод, сославшись на непримиримые разногласия между двумя супругами. Брак с Франческой был его первым и пока единственным в жизни, в семье воспитывалось трое детей – дочери Кэйли (24) и Марселла (20), а также сын Кастор (22).

С будущей супругой Хэтфилд познакомился благодаря группе — Франческа была костюмером Metallica. Джеймс и Франческа поженились в 1997 году после нескольких лет знакомства.

Близкий к паре человек рассказал, что Хэтфилды расстались еще в начале этого года, но продолжают уважительно общаться ради своих детей.

Пять лет назад Хэтфилд признавался в одном из интервью, что его жена очень помогла ему в жизни и карьере, в том числе справиться с психологическими проблемами, вызванными чрезмерным употреблением алкоголя.

"Большим мотиватором был для меня страх потерять семью. Я очень боялся, что она может бросить меня из-за моего поведения. Жена выгнала меня из дома, какое-то время я жил один. Она настояла, чтобы я обратился к терапевту, и я это сделал", — расказал Хэтфилд, не скрывая, что ему было трудно контролировать свой гнев.

В 2019 году у Джеймса случился рецидив, он снова попал в реабилитационный центр и Metallica пришлось отложить тур по Австралии.