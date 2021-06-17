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У лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возникли финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, из-за чего ему пришлось продать одну из квартир, пишет "Собеседник".

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Как сообщает издание, перед началом пандемии артист купил квартиру в ипотеку и регулярно вносил платежи. Однако из-за угрозы распространения COVID-19 коллектив не выступал шесть месяцев, музыканты остались без заработка. Из-за отсутствия концертов Кортнев не смог оплачивать кредит. Он погасил его с помощью продажи другого жилья.

"Я продал другую квартиру, которую в свое время покупал на черный день", — сказал Кортнев.

Артист отметил, что этот шаг спас его от задолженности перед банком. Он также выразил недоумение, почему банки в непростые для заемщиков времена не снизили ставки по ипотеке, ведь многие люди лишились заработка.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми эстрадными звездами в России во время пандемии коронавируса стали Полина Гагарина, Светлана Лобода и Дмитрий Билан.

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