Лидер Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом в тяжелой форме

Основатель и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом, сообщает издание Bild. На каком-то этапе лечения жизнь музыканта была под угрозой, в настоящий момент он находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

По данным издания, в настоящее время певец находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина. Сейчас его состояние стабилизировалось, и угрозы для жизни больше нет. Газета не сообщает, когда именно у музыканта появились симптомы заболевания.

Дуэт Lindemann со 2 марта находился в российском туре, выступив в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Москве. Из-за вспышки COVID-19 организаторы были вынуждены отменить три последних концерта тура: в Перми, Казани и Воронеже.

Известие о болезни немецкого рокера вызвало тревожную реакцию в СМИ и соцсетях о состоянии здоровья соотечественников, контактировавших с артистом во время его гастролей по России, а также его предполагаемой девушки поп-певицы Светланы Лободы.

"Кто-нибудь, напишите, что Лобода в порядке", — оставил комментарий пользователь Instagram под одной из последних публикаций музыканта.

Подпитываемые самими артистами слухи об их отношениях ходят уже более двух лет, однако прямых подтверждений тому пока не было. Также предполагается, что Линдеманн является отцом младшей дочери певицы — Тильды.