Лидия Федосеева-Шукшина отменила развод с Бари Алибасовым в суде
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина отменила бракоразводный процесс с музыкальным продюсером Бари Алибасовым через суд. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на слова адвоката артистки Юлии Вербицкой-Линник.

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"Действительно, моей клиенткой было принято решение об отмене развода путем подачи соответствующего документа — отказа от иска", — сказала юристка. Она подтвердила, что брак между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен.

Вербицкая-Линник добавила, что все заявления, якобы сделанные продюсером, где тот просит супругу "не препятствовать расторжению брака", сторона актрисы считает манипуляцией противников союза.

28 февраля 2021 года сообщалось, что Алибасов решил воссоединиться с бывшей женой и матерью своего сына Еленой Уронич. 24 декабря прошлого года Федосеева-Шукшина начала процедуру развода с супругом.

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