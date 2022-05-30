Линда Мурниеце избавилась от грусти вместе с волосами
Foto: Privātais arhīvs

Бывший политик, а ныне менеджер отеля Hotel Roma Линда Мурниеце никогда не была поклонницей длинных волос, но теперь ее голова подстрижена еще короче, чем раньше. Своей новой прической она похвасталась перед своими многочисленными подписчиками в социальных сетях.

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В преддверии лета Линда Мурниеце решила пойти на изменения во внешности: подстриглась очень коротко. Есть у нее и сильный аргумент в пользу такого преображения: "Даже грусть копится в моих волосах. Это мой способ борьбы с ней. Просто избавиться. От волос и печали. Неплохо, не так ли?", — объяснила свое решение бывшая министр обороны не уточняя, с какой печалью она сейчас борется.


Интересен факт, что в то время, когда Мурниеце была замужем за доктором Хоссамом Абу Мери, ее волосы были умеренно длинными. Как выяснилось после развода, длинные волосы были желанием, навязанным ей мужем.

Линда долгое время отдавала предпочтение короткой стрижке, но во время замужества отрастила волосы и перекрасилась в блондинку. В 2018 году бывший министр внутренних дел опубликовала в Facebook пост-размышление, в котором сообщила, что времена, когда она пыталась угодить кому-то, прошли.

Несколько месяцев назад экс-политик рассказала в социальных сетях, что снова влюблена, опубликовав снимок с мужчиной, лицо которого она не показала.

"Мне когда-то в шутку гадали, мол, встречу того, кого давно знаю. Того, кто всегда рядом, но я не умела разглядеть. Но теперь это уже не шутки", - написала Линда в Facebook, заодно сменив статус на "в отношениях".

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