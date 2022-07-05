Линда Мурниеце появилась с новым избранником перед телекамерами

Управляющая отелем Hotel Roma, бывший политик Линда Мурниеце до сих пор пыталась оградить своего нового избранника Эдгара от публичности, но это все же произошло - Мурниеце вместе с новым другом согласилась дать интервью перед телекамерами для телешоу "Iečeko slavenību".

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Как известно, у Мурниеце был опыт нескольких отношений, некоторые из которых закончились довольно драматично, например, ее брак с третьим мужем продлился всего несколько месяцев.

В новых отношениях 52-летняя Линда, по ее словам, чувствует себя стабильно. Ее избранником стал Эдгар из Саулкрасты. Они знают друг друга уже более семи лет, но только недавно мужчине удалось покорить сердце бывшего министра. Обратная сторона этого вопроса — публичность, которой ему не удалось избежать.

В интервью Мурниеце сообщила, что у нее наконец-то появился мужчина, который не пытается, как говорится, сесть ей на шею. По ее словам, найти любимого человека в 20 лет легко, но в ее возрасте доступна в основном "шелуха, а не зерна".

"Мужчины моего возраста либо счастливы в браке, либо мертвы, либо такие, которые никому не нужны. У меня наконец-то есть кто-то, кто не пытается переехать ко мне, кто не пытается одолжить мою машину, потому что у него есть свое… Я не стыжусь говорить об этом, чтобы другие женщины знали, что это реальность: тебя ищут для какой-то выгоды! А если ты обнаруживаешь, что веришь такому человеку, то это разочарование", — предупреждает Мурниеце своих сверстниц.

Она описывает своего бойфренда как целеустремленного мужчину, который много лет пытался с ней сблизиться, но ей за это время каким-то образом удалось даже выйти замуж и развестись. Как оказалось, Эдгар все эти годы внимательно следил за перипетиями личной жизни Мурниеце. "Интересно было посмотреть", — объясняет он свой интерес.