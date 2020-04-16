Линда Мурниеце продолжит бороться за гостиницу, несмотря на долг в размере 100 тысяч евро

Управляющая гостиницей Hotel Roma Линда Мурниеце, которая недавно с сожалением сообщила об увольнении около полусотни сотрудников, сдаваться не намерена.

Своими размышлениями о нелегком будущем она поделилась в социальных сетях. По ее словам, долги предприятия сейчас составляют 100 тысяч евро. "Звучит устрашающе, - пишет она, - даже представить не могу, сколько это в банкнотах". В хорошие времена, по ее словам, долг был бы уже выплачен, но сейчас "как есть, так есть..."

И юристы, и бухгалтеры спрашивают, что делать, признается предпринимательница. "Будем бороться! Будет тепло, ограничения снимут, в первый же день откроем террасу, - планирует Мурниеце. - И если СГД разделит срок выплаты долга на три года, как мы просим, по крайней мере будут шансы. На это и надеемся".

Линда также добавила, что ее позитивный настрой и уверенность передались команде, в которой собрались надежные люди. В то же время, как она признает, были те, кто повел себя не очень красиво, но с ними она уже попрощалась.