Линда Мурниеце рассказала, что отправила полсотни сотрудников на биржу труда

Экс-политик Линда Мурниеце, руководящая гостиницей Hotel Roma, сообщила о массовом увольнении своих сотрудников.

По словам Мурниеце, нелегкое решение пришлось принять после отказа Службы госдоходов оказать предприятию господдержку.

"Гостиница закрыта уже несколько недель. Из-за решения СГД сегодня по одному отправляю сотрудников пополнять ряды безработных. Лучше так, чем надеяться на неизвестность, - рассказала она Delfi Izklaide. - Мы можем в течение месяца обжаловать решение СГД, но как людям выживать?"

Мурниеце надеется, что когда ситуация улучшится, они попытаются все восстановить, хотя и предвидит большие трудности. И сетует, что даже попрощаться толком невозможно, так как в стране действуют ограничения на собрания.

Предпринимательница с теплотой отзывается о своем коллективе, где каждый мог положиться друг на друга, - достойный доверия, честный, профессиональный, сплоченный. Как вторая семья - вместе работали, радовались, боролись, держались до последнего. И она гордится каждым из них. Мурниеце призналась, что чувствует горечь и опустошенность.

Ранее она поделилась в социальных сетях информацией, что сотрудники гостиницы не получат компенсацию за вынужденный простой, так как у предприятия были налоговые задолженности. По ее словам, безработными стали 55 человек. Она также пояснила, что долг перед госказной - ежегодное явление, так как гостиничный бизнес имеет сезонный характер и в зимние месяцы денежный поток иссякает из-за маленького числа туристов.

Теперь, говорит Мурниеце, государство лишится крупного налогоплательщика, так как не исключена ликвидация предприятия, платившего ежегодно сотни тысяч евро в виде налогов. "В прошлом году в виде налога на рабочую силу заплатили 354 тысячи евро, - написала она в Facebook. - В марте была задолженность 32 тысячи, планировали в этом месяце и погасить, написав соответствующее заявление в СГД еще в феврале... А нас, вместо того чтобы оценить многолетнюю историю, причислили к недобросовестным".