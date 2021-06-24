Литий, абьюз и шесть медсестер. Бритни Спирс выступила в суде по делу о своем опекунстве

39-летняя поп-звезда Бритни Спирс впервые лично потребовала в суде выйти из-под опекунства своего отца, который с 2008 года контролировал ее концертную деятельность и финансы. Она обвинила опекунов в давлении, абьюзе и использовании одурманивающих препаратов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я травмирована. Я несчастна, и я не могу спать," - заявила поп-певица в суде.

Она сказала, что ее отец Джейми Спирс "на сто тысяч процентов обожает контроль", который обрел над дочерью в 2008 году по решению суда.

На судебном заседании в среду Спирс пожаловалась, что родители "эксплуатируют ее жизнь".

"Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю права на собственную жизнь, я всю жизнь работала. Я заслуживаю перерыва в два-три года," - добавила поп-звезда.

Спирс выдвинула еще ряд обвинений в адрес родителей и суда, который в ноябре прошлого года принял решение не лишать ее отца опекунства.

"За два года многое произошло. Я не возвращалась в суд, потому что не чувствовала, что меня услышали", - сказала она.

По словам Спирс, в рамках соглашения об опекунстве, на нее оказывали давление, чтобы в 2018 году заставить выступать в Лас-Вегасе. После того как она объявила о творческом отпуске, Спирс против ее воли начали давать литий, утверждает она.

"Это сильный наркотик. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер", - заявила Бритни Спирс.

"Моя семья ничего не делала [для меня]", - добавила певица.

Слушание в суде Лос-Анджелеса привлекло огромное внимание публики.

Судья Бренда Пении запретила пользоваться в зале суда любыми гаджетами и вести видеозапись. Когда Бритни Спирс начала делать свое заявление по телефону, из зала суда велось как минимум пять прямых твиттер-трансляций под лозунгом #FreeBritney (#ОсвободитеБритни). Впрочем, судья вскоре прервала и их.

Все это время у здания суда и в центре города шли митинги с требованием освободить певицу от оков опекунства.

Что такое опекунство

В 2008 году суд наделил отца Бритни полномочиями ее опекуна после череды публичных скандальных инцидентов, связанных с психическим здоровьем певицы.

С точки зрения права, случай Бритни Спирс - довольно необычный.

Последние 13 лет опекуны певицы распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролируют ее личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с лечащими врачами.

В случае со Спирс соглашение об опекунстве было разделено на две части - личное опекунство и доверительное управление состоянием певицы, которое в марте оценивалось примерно в 60 млн долларов.

Изначально Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна Бритни, но в 2019 году он отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем.

В том же году суд добавил к числу опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место ее личного опекуна заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери.

В августе прошлого года Бритни начала борьбу за отстранение своего отца от опекунства. Однако в ноябре лос-анджелесский суд встал на сторону Джейми Спирса.

Тогда в суде отец певицы заявил, в частности, что за время его опеки она из должницы стала обладательницей состояния в 60 млн долларов. Суд с этим доводом согласился.

При этом юристы уточнили, что Спирс с отцом к концу прошлого года уже много месяцев как не общались и фактически не работали вместе.

Что такое движение #FreeBritney



Интерес к сегодняшнему слушанию подогревало движение #FreeBritney (#ОсвободитеБритни), сторонники которого считают, что певица по сути находится в неволе у своего отца.

Это движение возникло в 2019 году после того, как Спирс отменила свои шоу в Лас-Вегасе и объявила, что уходит в творческий отпуск. После этого стих ее "Инстаграм".

В числе сторонников кампании есть и знаменитости - такие как певицы Шер и Майли Сайрус, а также актриса Ариэль Уинтер, которая в несовершеннолетнем возрасте добилась передачи опеки над собой от матери третьим лицам.

Отец Бритни Спирс называл движение посмешищем, а его адептов - конспирологами, настаивая, что он каждый год отчитывается о каждом заработанным певицей центе.

Но в сентябре адвокат Бритни Спирс ответил на это словами поддержки в адрес #FreeBritney.

"Опека над Бритни привлекла беспрецедентный интерес со стороны прессы и соцсетей. Это совсем не шутка и не теория заговора - это правомерный и даже ожидаемый результат того, насколько агрессивно Джеймс использовал процедуры сокрытия деталей судебных слушаний от общественности".

Затем в апреле 2019 года подкаст, посвященный разбору постов певицы, Britney's Gram, получил анонимный звонок, в котором говорилось, что отец Бритни якобы отменил все ее выступления в Лас-Вегасе, узнав, что она перестала принимать назначенные ей таблетки, и поместил ее в клинику.

Сразу после этого подкаста по соцсетям загулял хэштег и оформилось целое движение #FreeBritney.

Накануне нынешнего слушания газета New York Times опубликовала судебные материалы, из которых следовало, что певица уже несколько лет пытается с помощью адвокатов выйти из-под отцовской опеки.

В марте этого года Спирс впервые прокомментировала нашумевший документальный фильм New York Times "Framing Britney Spears" о ее жизни. Ставший хитом фильм также подогрел общественный интерес к делу об опекунстве над певицей.