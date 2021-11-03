Лив Тайлер рассталась с женихом после 7 лет отношений

Актриса Лив Тайлер рассталась со своим женихом, лучшим другом экс-футболиста Дэвида Бекхэма Дэйвом Гарднером после семи лет романа, передает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У Тайлер и Гарднера есть двое общих детей: сын Сейлор и дочь Лулу. После рождения второго ребенка пара помолвилась, однако свадьба так и не состоялась.

Утверждается, что теперь 44-летняя дочь лидера Aerosmith Стивена Тайлера сосредоточится на актерской карьере и продюсировании, а Дэйв Гарднер — на предпринимательской деятельности и работе над футбольным проектом Дэвида Бекхэма", — сказал один из собеседников издания. "Они расстались еще в марте, но держали это в тайне, чтобы избежать шумихи и обезопасить детей. Сейчас они уже со всем справились и остались лучшими друзьями. Даже вместе отдыхали этим летом", — добавил инсайдер.

У Лив Тайлер также есть сын Майло, рожденный в браке с музыкантом Ройстоном Лэнгдоном.