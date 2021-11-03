Лив Тайлер рассталась с женихом после 7 лет отношений
Foto: AP/Scanpix

Актриса Лив Тайлер рассталась со своим женихом, лучшим другом экс-футболиста Дэвида Бекхэма Дэйвом Гарднером после семи лет романа, передает The Sun со ссылкой на собственный источник.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У Тайлер и Гарднера есть двое общих детей: сын Сейлор и дочь Лулу. После рождения второго ребенка пара помолвилась, однако свадьба так и не состоялась.

Утверждается, что теперь 44-летняя дочь лидера Aerosmith Стивена Тайлера сосредоточится на актерской карьере и продюсировании, а Дэйв Гарднер — на предпринимательской деятельности и работе над футбольным проектом Дэвида Бекхэма", — сказал один из собеседников издания. "Они расстались еще в марте, но держали это в тайне, чтобы избежать шумихи и обезопасить детей. Сейчас они уже со всем справились и остались лучшими друзьями. Даже вместе отдыхали этим летом", — добавил инсайдер.

У Лив Тайлер также есть сын Майло, рожденный в браке с музыкантом Ройстоном Лэнгдоном.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту