Лолита лишает бывшего мужа московской регистрации

Певица Лолита Милявская пытается лишить бывшего мужа Дмитрия Иванова регистрации в своей московской квартире. Для разрешения этого вопроса певица обратилась в суд. Адвокат артистки Сергей Жорин заверил, что Лолита не будет требовать от Иванова возмещения потраченных на оплату коммунальных услуг денег.

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Жорин отметил, что тренер игры в сквош уже более года не проживает в этой квартире и не оплачивает счета за коммунальные услуги. "Он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд", — пояснил юрист.

Жорин также подчеркнул, что Милявская не станет судиться с Ивановым за деньги, которые все это время она была вынуждена за него платить.

В конце апреля певица получила долгожданный развод. Бракоразводный процесс затянулся на семь месяцев из-за намерения артистки доказать в суде фиктивность этого брака и лишить бывшего супруга российского и израильского гражданства.