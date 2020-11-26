Лолита пожаловалась на финансовые трудности артистов
Foto: Sputnik/Scanpix

Певица Лолита Милявская пожаловалась на финансовые трудности, с которыми столкнулись артисты из-за коронавируса, сообщает издание "Говорит Москва".

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Она сказала, что "топовые" артисты тратят большие деньги на содержание своих коллективов.

"Грубо говоря, артистов топовых или не топовых — не имеет отношения — человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты. Мы их кормить и содержать не можем, они кормят себя сами. У нас есть свой близкий круг, свои музыканты, которым тоже восемь месяцев выплачивать зарплату просто нереально", — сказала Лолита.

По ее словам, артисты теряют деньги из-за ограничений на заполняемость зала. Певица также отметила, что увеличились транспортные расходы.

Лолита заключила, что артисты, ранее высказываясь о тяжелом финансовом положении, имели в виду своих сотрудников, которым надо выплачивать зарплаты.

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