Лолиту приняли за трансвестита и не хотели пускать на рейс
Foto: Sputnik/Scanpix

Певица Лолита Милявская рассказала, как в Китае ее не хотели пускать в самолет из-за ее внешности.

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Историю из жизни певицы публикует портал "7дней.ru". По словам Лолиты, на китайской границе ее приняли за трансвестита и не хотели пускать на рейс без дополнительной беседы, для которой специально пригласили переводчика.

"Взяли паспорт, там фамилия "Милявски", пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили", — вспомнила артистка.

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