"Лучше отпишитесь". Наташа Королева устроила маме слишком экстравагантную фотосессию

Мама российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай совершенно не вписывается в образ, характерный для ее сверстников. Впрочем, и не каждый молодой человек осмелиться на такой стиль, как у Мамы Люды, как ее называет дочь.

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Сейчас Наташа гостит у мамы в Майями, и организовала ей фотосессию. Наряд для этого выбрали очень яркий, с преобладанием сочного алого цвета. В тон и помада, а на голове Людмилы Порывай - корона.

Процесс съемки Королева запечатлела на видео и опубликовала его в соцсетях, предупредив подписчиков, что угождать им семья не собирается.

"Давненько в моей ленте не появлялась Мама Люда! А вы, я уверена, по ней соскучились! Все, кто наблюдает за нашей семьей на волнах соцсетей, я надеюсь, понимают, что наша семейка не совсем обычная. Все члены нашей семейной группировки трохи не вписываются в стандартные каноны, так что уважаемые подписчики или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, что бы не делать себе нервы! Всем любви и позитива", – написала Наташа.

Отписываться, похоже, никто не захотел, а вот позубоскалить в комментариях нашлось много желающих: "Все это некрасиво. К чему такие глупые кривляния", "С жиру бесятся и смеются над простыми людьми", "Наташа, вы маму у узкопрофильного специалиста еще не проверяли? Думается, что давно пора". Впрочем, большая часть подписчиков похвалили творческое семейство за позитив.

Надо отметить, что в свои 75 лет Людмила Порывай и без помощи дочери умеет создать шум вокруг себя. Она активно пользуется соцсетями, где имеет десятки тысяч подписчиков. "Все Люды, как Люды, а я суперзвезда", - написано в шапке ее профиля в Instagram. В начале прошлого года настоящий фурор вызвали снимки женщины в ярко-розовом платье откровенного кроя. "Это какой-то фильм ужасов", - писали тогда комментаторы.







