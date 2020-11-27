Российское издание ФАН составило рейтинг звезд шоу-бизнеса, которых телезрители не хотят видеть на экранах в праздничную ночь.

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Список возглавил певец Валерий Меладзе. Это объясняется его недавним призывом вообще отказаться от съемок новогодних передач из-за пандемии. Правда, затем он пошел на попятный, но люди оказались злопамятны и категорически не хотят видеть его на своем празднике.

Второе место досталось доставшей всех Ольге Бузовой, которая и поет, и телешоу ведет, и одежду продает, и блоги пишет/снимает. Как полагает ФАН, на мнение участвовавших в опросе людей могли повлиять недавние слухи о том, что Алла Пугачева повздорила с Ольгой и запретила телеканалам приглашать Бузову для участия в новогодних программах. Представитель Ольги Антон Богословский опроверг эту информацию, отметив, что артистки никогда не обменивались никакими репликами.

Кстати, Пугачеву зрители тоже не желают виртуально приглашать к своему новогоднему столу. Правда, она замыкает топ-5 "незваных гостей из телевизора". А на третьем месте - enfant terrible российского шоубиза Моргенштерн (Алишер Валеев). Как ранее высказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, молодой рэпер, известный скандальными выходками, вызовет у аудитории "голубых огоньков" в лучшем случае раздражение, так как зрители подобных передач - это в основном люди старше 45 лет. По мнению Кортнева, новогодние программы вообще надо "просто удалить", настолько они устарели как формат.

Четвертое место разделили Николай Басков и Филипп Киркоров. Например композитор Юрий Лоза и продюсер Виктор Дробыш уверены, что лица этого дуэта приелись зрителям и их надо заменить на что-то посвежее. При этом Лоза отметил, что мнение аудитории в компании звезд вообще никого не интересует, важны только деньги. "Киркоров поет Баскову про Баскова. Басков поет для Киркорова про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране", — цитирует музыканта ФАН.