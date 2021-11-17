17 ноября исполняется 120 лет со дня рождения режиссера Ивана Пырьева. Он был директором "Мосфильма", ставил успешные картины про советский народ и экранизировал Достоевского. Вместе с тем сразу несколько актрис в свое время обвинили Пырьева в домогательствах, а сотрудники съемочной площадки прозвали его самодуром.

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Как постановщик заслужил статус одной из самых спорных фигур в советском кинематографе, рассказывает "Газета.Ru".

От цензуры до Сталинской премии



В 1929 году Иван Пырьев попал в "черный список" режиссеров из-за фильма "Государственный чиновник". По сюжету кассир на железной станции, мечтающий попасть в "Моссовет", крадет саквояж с деньгами и оказывается разоблачен. Сатира на советских служащих не понравилась партии: картина подверглась критике и была запрещена. Тогда студия "Союзкино" предложила Пырьеву исправить "ошибки". По итогу в переделанном фильме на месте главного героя оказался не служащий, а обычный тунеядец.

В 1936 году Пырьев выпустил внутрипартийный фильм "Анка" о том, как обычный парень из Сибири приезжает в Москву, дослуживается до передовика производства на оборонном заводе, а потом оказывается на скамье подсудимых за шпионаж. Однако цензурному комитету не понравилось, что диверсант в ленте выглядит слишком обаятельным. За это Пырьева, по воспоминаниям современников, уволили с "Мосфильма", и режиссер переехал на Украину. Тогда лента попала на глаза Иосифу Сталину, который распорядился выпустить ее в прокат, сменив при этом название на "Партийный билет".

После этого картины Пырьева внезапно начали пользоваться большим успехом. В 1938 году режиссер выпустил комедию "Богатая невеста", которая прошла с аншлагом. В главной роли снялась жена режиссера Марина Ладынина. Через год вышла лента "Трактористы", которая принесла Пырьеву первую Сталинскую премию (всего их у него 6).

"Черный список" актрис



Актриса Вера Васильева в своей автобиографии обвинила Пырьева в том, что он сгубил ее карьеру из-за отказа в интимной связи. Будучи студенткой, она снялась в ленте режиссера "Сказание о земле Сибирской", после чего тот пригласил ее на "деловое" свидание в гостиницу "Москва". Васильева не пришла на встречу — и тогда Пырьев, по ее словам, заявил: "Ты никогда больше не будешь сниматься в кино!". После долгих лет безмолвия актриса рассказала о действиях постановщика, при этом не столько обвиняя его, сколько защищая: