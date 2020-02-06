Любовь напоказ: Трамп впервые обратил внимание на жену

Традиционное выступление с речью "О положении в стране" президента США стало необычным для его супруги.

Впервые Дональд Трамп упомянул первую леди — свою супругу Меланию Трамп, уделив время ее проекту "Be Best", который она запустила в 2018 году. Еще в конце января 2020 года издание Politico обратило внимание, что, в отличие от своих предшественников, Трамп во время традиционного послания конгрессу никогда не говорит о том, как заботится о благополучии американцев его жена. И вот он сделал это — в последний год своего президентского срока.

"Каждый молодой человек должен чувствовать себя защищенным и жить в безопасной обстановке, в которой он может расти и учиться, — отметил Дональд Трамп в докладе. — По этой причине наша великолепная первая леди запустила инициативу "Be Best", чтобы обеспечить безопасную, здоровую, полную поддержки и свободную от наркотиков жизнь для следующих поколений в интернете, в школе, в обществе".

Рассказав конгрессменам о том, чем занимается его жена на протяжении последних двух лет, Дональд Трамп поблагодарил ее. "Спасибо тебе, Мелания, за твою выдающуюся любовь и глубокую заботу о детях Америки. Спасибо тебе огромное", — закончил он.

Ранее Дональд Трамп никогда не говорил о работе своей жены, хотя с 2018 года она занимается проектом, направленным на защиту американских детей от кибербуллинга и борьбу с употреблением опиоидных препаратов среди молодежи в США. На это обращали внимание СМИ — дело в том, что американские президенты традиционно упоминают в докладе "О положении в стране" инициативы первых леди.

Традиция зародилась в 1994 году, когда Билл Клинтон в своем докладе поведал историю жителя Невады Ричарда Андерсона, разорившегося из-за того, что не смог оплатить счета за медицинские услуги — тогда президент США привел этот пример, чтобы обратить внимание на усилия Хиллари Клинтон, направленные на реформу здравоохранения.

Несколькими годами спустя Джордж Буш-младший сообщил конгрессу, что его супруга Лора Буш занимается повышением уровня преподавания в американских школах и надеется улучшить грамотность детей, а его преемник Барак Обама затронул проблему ожирения среди подростков в США и напомнил, как сражается с этой бедой его жена Мишель.

На выступлении Трампа в конгрессе, как обычно, была вся его семья — в том числе и Мелания Трамп, второй год подряд одевшаяся по этому случаю в черное.

Ее сшитый на заказ строгий юбочный костюм Dolce&Gabbana выделялся на фоне белых нарядов женщин, составляющих в палате представителей крыло Демократической партии — во главе со спикером Нэнси Пелоси они, как и в прошлом году, оделись в белое в знак поддержки движения суфражисток.

Два года назад, правда, все произошло с точностью до наоборот: женщины-депутаты тогда явились на выступление Трампа с докладом "О положении в стране" в черном — это было сделано, чтобы обратить внимание на движение #MeToo. А вот Мелания Трамп пришла в белом брючном костюме Michael Kors. Тогда этот наряд расценили как попытку уколоть Дональда Трампа на фоне скандала с порнозвездой Сторми Дэниэлс – его уличили в связи с ней за две недели до мероприятия. Дело в том, что белые брючные костюмы — фирменный знак соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В этом году, однако, вся семья продемонстрировала солидарность: учитывая, что впереди избирательная кампания, Мелания Трамп должна показывать, что полностью поддерживает мужа. А Дональду Трампу придется демонстрировать любовь и уважение к супруге.