Актриса Анастасия Шульженко, ставшая известной после заявления о ее романе с мужем певицы Наташи Королевой Сергеем Глушко, попыталась вызвать любовника на разговор, однако он от нее просто сбежал.

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Как сообщает "Комсомольская правда", Шульженко пришла в один из клубов, где со своей программой выступает Тарзан, и попыталась с ним поговорить после выступления. Однако Глушко общаться не захотел и, стараясь избежать беседы, в какой-то момент даже оттолкнул настойчивую экс-любовницу. Теперь ее адвокат утверждает, что она получила черепно-мозговую травму, и собирается подавать в суд. После побега в гримерку Тарзан в спешке покидает клуб, садится в машину и уезжает.

Интересно, что этот инцидент был снят на камеру, а видео уже попало в одну из скандальных телепрограмм, куда снова пришла и Шульженко, в очередной раз утверждавшая, что ее с Глушко связывали длительные отношения. При этом, как отмечает "КП", в студии актриса выглядела бодрой и не похожей на человека с черепно-мозговой травмой.

Издание также сообщает, что сейчас Шульженко вынуждена ходить с личной охраной, девушка утверждает, что постоянно получает угрозы. Кто оплачивает телохранителей, неизвестно. Также после скандала у Шульженко появился пиар-агент. Так что версия о спродюсированном "шоу", в чем подозревают и Любовницу Тарзана, и его самого с супругой, уже не выглядит такой дикой.