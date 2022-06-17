"Люди в Кремле умные". Почему карьере Киркорова в России ничего не угрожает

Не так давно скандальный номер Филиппа Киркорова с танцами на огромном распятии потянул за собой череду отмен его концертов. Многие его поклонники стали говорить о гонениях на артиста.

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Однако, по словам журналиста Дениса Сорокина, ничего карьере Киркорова не угрожает, а его фанатам не стоит переживать из-за сорванных концертов, все это временные трудности артиста, пишет Попкорнnews.

"Думаю, все состоится. Филипп, в отличие от других звезд, никуда не уехал. Он трудится в поте лица. Люди в Кремле умные. Они понимают, что Киркоров — антидепрессант миллионов наших людей", — сказал он в беседе с порталом BLITZ.center.

Продюсер Сергей Лавров подчеркнул, что Киркоров — "символ нашей страны", равно как и Алла Пугачева. Выступления певца отменили "для шумихи", но скоро все вернется на круги своя.

О том, что Киркоров в фаворе у властей, свидетельствует факт его появления на днях на Петербургском международном экономическом форуме, куда он приехал, не только чтобы выступить на сцене, но и рассказать о новом проекте: он станет инвестором торгово-развлекательного комплекса "Звезда", который будет построен в Ленинградской области.