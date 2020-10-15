Мадонна, Рианна и Бейонсе вошли в число самых богатых предпринимательниц США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список ста самых богатых self-made предпринимательниц Соединенных Штатов.

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Рианна заняла в нем 33-е место, ее заработок за год составил $600 млн за счет продаж косметики и белья собственных брендов.

Мадонна оказалась на 40-й строчке с доходом в $550 млн, Селин Дион на 51-ой — $455 млн, Бейонсе на 55-ом — $420 млн, Барбара Стрейзанд на 56-ом — $400 млн.

Самой молодой в рейтинге стала 23-летняя модель Кайли Дженнер, а самой возрастной — 94-летняя Элис Шварц, занимающаяся биотехнологиями.

На первом месте третий год подряд располагается Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply по производству и продаже кровельных материалов.

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Gazeta.ru

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