Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике
Foto: Reuters/Scanpix

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в Instagram снимке видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа. "Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост", — подписала фото певица. Публикация набрала больше миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев.

Знаменитость сфотографировали около отеля после показа Марка Джейкобса, в котором она приняла участие. Показ состоялся 12 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

View this post on Instagram

Swipe right . But hurry. Instagram will definitely be removing this post soon.

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Feb 12, 2020 at 7:41pm PST

Source

Lenta.ru

Sharing Options

2

Source

Lenta.ru

Tags

Майли Сайрус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form