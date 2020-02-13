Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в Instagram снимке видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа. "Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост", — подписала фото певица. Публикация набрала больше миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев.

Знаменитость сфотографировали около отеля после показа Марка Джейкобса, в котором она приняла участие. Показ состоялся 12 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке.