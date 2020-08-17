Mailija Sairusa
Foto: Vida Press

Певица и актриса Майли Сайрус заявила, что устала от секса. Слова артистки передает Metro.

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27-летняя исполнительница отметила, что ее последняя любовная связь "оказалась не такой веселой, как ожидалось". Сайрус добавила, что стала использовать большую часть своих секс-игрушек в качестве элементов дизайна.

Ранее Сайрус рассказала, что потеряла девственность с актером Лиамом Хемсвортом в возрасте 16 лет.

Майли Сайрус стала звездой телеканала Disney и выпустила два альбома с песнями из сериала "Ханна Монтана". В 2019 году вышел ее седьмой студийный альбом She Is Coming, вместе с релизом артистка начала продавать дорогие презервативы.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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